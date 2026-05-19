Sui canali social ufficiali di Prime Video sono stati rilasciati i due trailer finali di Spider-Noir, l’attesissimo adattamento live-action dedicato a una delle versioni alternative più amate e affascinanti dell’universo di Spider-Man.

Per celebrare l’imminente debutto dello show, la piattaforma streaming ha confermato la sua strategia promozionale originale, pubblicando contemporaneamente due diverse versioni del filmato: una ricca di sfumature a colori e l’altra interamente montata in un suggestivo bianco e nero, un esplicito omaggio alle atmosfere del cinema hard-boiled e della narrativa pulp.

Il progetto Spider-Noir segna il ritorno di Nicolas Cage nei panni del tormentato vigilante, dopo aver prestato la propria voce al medesimo eroe nel franchise d’animazione premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo. Questa volta, tuttavia, l’attore si muoverà in un contesto live-action crudo, interpretando un investigatore privato invecchiato, sfortunato e incline al cinismo nella New York degli anni ’30, costretto a fare i conti con il proprio passato e con una città sprofondata nella corruzione.

Accanto al premio Oscar, lo show vanta un cast artistico di altissimo livello che include Brendan Gleeson, nel ruolo del villain principale, Lamorne Morris nei panni dello storico giornalista Robbie Robertson, Li Jun Li, Abraham Popoola e Jack Huston.

In one week, B Reilly Investigations is open for business. This is the final trailer for "Spider-Noir," arriving May 27 on Prime in True-Hue Full Color and Authentic Black & White. pic.twitter.com/87DqbFbu2n — Prime Video (@PrimeVideo) May 19, 2026

In one week, B Reilly Investigations is open for business. This is the final trailer for "Spider-Noir," arriving May 27 on Prime in Authentic Black & White and True-Hue Full Color. pic.twitter.com/klMJexW8Y8 — Prime Video (@PrimeVideo) May 19, 2026

Il team creativo dietro lo sviluppo di Spider-Noir per la televisione

La serie è stata sviluppata dai co-showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, nomi già noti agli appassionati per aver curato la sceneggiatura e la produzione di importanti crime-drama e thriller televisivi. Il sodalizio creativo alla base del progetto comprende anche i registi e produttori esecutivi Phil Lord e Christopher Miller, mentori dell’intero franchise del Ragno al cinema, che tornano a collaborare con Amy Pascal e Sony Pictures Television per espandere il catalogo televisivo legato alle proprietà intellettuali di Spider-Man.

Dietro la macchina da presa dei primi due episodi troviamo il regista Harry Bradbeer, celebre per il suo raffinato e dinamico lavoro visivo su produzioni di successo come Fleabag ed Enola Holmes.

Lo show rappresenta uno dei tasselli più ambiziosi della programmazione stagionale di Prime Video, nato con l’intento di unire la solida narrazione noir con gli stilemi e le iconografie tipiche del genere supereroistico, offrendo al pubblico una visione adulta, originale e visivamente sperimentale dell’universo dei fumetti.

Prime Video: Se vuoi scoprire tutti i contenuti esclusivi, i dettagli sugli abbonamenti, i dietro le quinte delle produzioni originali e le prossime uscite in streaming sulla piattaforma di Amazon, non perdere la nostra sezione Prime Video.

Se vuoi scoprire tutti i contenuti esclusivi, i dettagli sugli abbonamenti, i dietro le quinte delle produzioni originali e le prossime uscite in streaming sulla piattaforma di Amazon, non perdere la nostra sezione Prime Video. Marvel Universe: Per rimanere sempre aggiornato su tutti i cinecomic in arrivo nelle sale, le serie televisive interconnesse, le timeline ufficiali e i segreti degli eroi della Casa delle Idee, visita il nostro hub dedicato al Marvel Universe.