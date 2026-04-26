L’universo di Spider-Man si tinge di tinte oscure e atmosfere anni ’30.

In occasione del CCXPMX26 di Città del Messico, MGM+ e Prime Video hanno svelato il primo attesissimo trailer di Spider-Noir, la serie live-action che vede il ritorno di Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly. In una mossa stilistica senza precedenti, il trailer è stato rilasciato in una doppia versione: “Authentic Black & White”, per rispettare l’estetica hard-boiled originale, e “True-Hue Full Color“.

La serie debutterà globalmente sulla piattaforma streaming il prossimo 27 maggio 2026.

Basata sul celebre fumetto Marvel, la serie Spider-Noir segue le vicende di un investigatore privato sfortunato nella New York della Grande Depressione. Unico supereroe in una città corrotta, Reilly dovrà fare i conti con il proprio passato dopo una tragedia personale che lo costringerà a rimettere in discussione la sua intera esistenza.

Accanto a Cage, il cast vanta nomi di rilievo come Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston e il veterano Brendan Gleeson.

Spider-Noir serie trailer: l’estetica crime incontra il mito Marvel

Sotto la guida dello showrunner Oren Uziel, la produzione di Sony Pictures Television ha puntato su una narrazione tesa e investigativa, composta da otto episodi che promettono di espandere il mito di Spider-Man Noir oltre quanto visto sul grande schermo.

Il video mostrato ai fan include scene estese che mettono in luce il carattere malinconico e brutale del Ben Reilly di Cage, muovendosi tra poliziesco classico e fumetto d’autore.

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