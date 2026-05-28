Spider-Noir recensione: Nicolas Cage approda su Prime Video

Dal 27 maggio scorso è fruibile in streaming Spider-Noir, una serie Prime Video in otto episodi prodotta dai visionari Phil Lord e Chris Miller (già creatori dell’universo animato dello Spider-Verse). Guidata dagli showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, la serie si distacca completamente dalle logiche del Multiverso per gettarsi a capofitto in un genere poliziesco crudo e irriverente dai connotati fortemente noir. Questa la recensione di Universal Movies.

Lo diciamo subito, il vero motore del progetto è il cast principale: nei panni del tormentato protagonista Ben Reilly troviamo un superbo Nicolas Cage, affiancato da un monumentale Brendan Gleeson nel ruolo del boss Silvermane, e dall’affascinante attrice di origini cinesi Li Jun Li in quelli della cantante da club Cat Hardy. Il risultato è un esperimento televisivo unico, capace di unire il mito dell’uomo ragno alle atmosfere fumose dei gialli americani della prima metà del ‘900.

Spider-Noir: Una New York anni ’30 tra Proibizionismo e criminalità

La narrazione abbandona i grattacieli moderni e i colori sgargianti per catapultare lo spettatore indietro nel tempo nella New York degli anni ’30, in pieno Proibizionismo. Le strade sono perennemente bagnate dalla pioggia, l’aria è densa di fumo e la corruzione stringe la città in una morsa d’acciaio. È in questo scenario che si muove Ben Reilly, un investigatore privato cinico, vissuto e decisamente disilluso. Un tempo Reilly era noto come The Spider, un vigilante mascherato, ma un grave trauma lo ha spinto ad appendere il costume al chiodo e a rifugiarsi nell’alcol.

L’apparente e tormentata quiete della sua nuova vita si spezza quando entra in scena Silvermane, il potentissimo boss che controlla il mercato nero degli alcolici. Per fermare l’ondata di violenza e proteggere Cat Hardy, Reilly sarà costretto a fare i conti con i propri demoni e a decidere se tornare ad essere The Spider.

Un’Estetica d’Effetto e un Nicolas Cage in Stato di Grazia

Uno dei punti di forza – forse il sostanziale – di Spider-Noir è sicuramente l’estetica. Visivamente la serie è un gioiello di rara bellezza. Prime Video offre la possibilità di scegliere tra la versione a colori e quella in bianco e nero, ed è proprio quest’ultima la dimensione ideale per godersi al meglio l’opera. I contrasti netti, i giochi di ombre e i tagli di luce sui volti dei protagonisti esaltano la fotografia, offrendo una splendido e malinconico omaggio al cinema hollywoodiano di una volta.

In questo contesto, la performance di Nicolas Cage è esaltante. L’attore riesce a fondere il carisma di Humphrey Bogart con una fisicità unica. Sentire i suoi più profondi e tormentati pensieri, scanditi da una strepitosa colonna sonora jazz, dona una profonda vena artistica che raramente incontriamo in produzioni tratte dai fumetti. Qui la tecnica scompare per fare spazio a un’ispirazione pura. L’attore non recita, ma diventa Ben Reilly, vivendo le emozioni in modo autentico ed empatico. Ottima anche la spalla offerta da Brendan Gleeson, perfetto nel ruolo di un villain d’altri tempi.

Non tutto, però, scorre senza intoppi. Infatti è innegabile che la parte centrale degli otto episodi soffra di un vistoso rallentamento. La narrazione insiste forse un po’ troppo sui cliché del genere investigativo, allungando il brodo con deviazioni che smorzano la tensione accumulata. Probabilmente una compressione della storia in soli sei episodi avrebbe giovato alla fluidità complessiva del racconto, evitando quella sensazione di stasi che si avverte a metà percorso. Inoltre i colpi di scena risultano abbastanza prevedibili, poiché la sceneggiatura preferisce omaggiare la tradizione piuttosto che deviare verso nuove strade.

IN CONCLUSIONE

Nonostante qualche difetto di montaggio e di ritmo nella parte centrale, Spider-Noir si attesta come una delle visioni più originali e affascinanti dell’anno. Per gli amanti del genere poliziesco classico e del talento puro di Nicolas Cage, questo è un appuntamento obbligato.

Consigliata la visione in Bianco e Nero.

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Spider-Noir recensione: Nicolas Cage approda su Prime Video Regista: Oren Uziel e Steve Lightfoot Data di creazione: 2026-05-28 16:58 Valutazione dell'editor

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