Spider-Man: No Way Home – La reazione del cast alla visione del nuovo trailer

Il nuovo atteso trailer di Spider-Man: No Way Home sarà rilasciato nella giornata odierna, ma nell’attesa Sony Pictures sta preparando alcune piccole sorprese per i fan.

Il lancio del trailer è atteso in Italia quando sarà praticamente notte fonda, ma ciononostante c’è chi lo ha già visto… e ne è rimasto estasiato. Stiamo parlando di Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya (Peter Parker, Ned e MJ nel film), i quali sono stati protagonisti di un simpatico video in cui mostrano le loro reazioni alla visione del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home. Il video potrebbe anticipare nuove interessanti iniziative virali in giornata. Lo trovate nel tweet ufficiale in fondo alla pagina.

In Italia Spider-Man: No Way Home uscirà in anticipo rispetto agli Stati Uniti d’America, è infatti proprio di ieri la conferma che l’uscita è stata anticipata al 15 dicembre.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.