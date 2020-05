Spider-Man nei panni di Hawkeye in una foto di What If... ?

Lo Spider-Man di Tom Holland vestirà i panni di Hawkeye in un episodio di What if... ?, la serie animata Marvel Studios.

Attraverso una foto trapelata in rete in queste ore, è ora possibile confermare un'indiscrezione che proviene direttamente dall'edizione scorsa del San Diego Comic Con. In uno degli episodi della serie animata What if... ?, i Marvel Studios trasformeranno Peter Parker (quello di Tom Holland) nel celebre arciere Occhio di Falco. Ovviamente si tratta di realtà alternative, universi paralleli facenti parte del multiverso tanto richiesto dai fan Marvel.

WHAT IF... ?

PRODUZIONE : What If…? è la prima serie animata targata Marvel Studios. Essa trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel.

: L’idea della serie trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel. La prima puntata della serie animata sarà incentrata su Peggy Carter, e racconterà cosa sarebbe successo se fosse stata lei ad assumere il siero del supersoldato al posto di Steve Rogers. Ma a quanto pare ci sarà anche un episodio in cui Iron Man incontrerà il Gran Maestro IN TV: La serie andrà in onda su Disney+ nel biennio 2020/21.

LA FOTO

WHOA WHOA WHOA



Tom Holland's Peter Parker as Hawkeye in What If...?! pic.twitter.com/G2AumbpiTN — BD (@BrandonDavisBD) May 25, 2020