La Sony ha annunciato questa sera che la release cinese di Spider-Man: Far From Home sarà anticipata rispetto a quella prevista negli Usa.

Atteso negli Usa a partire dal 2 luglio prossimo, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, a quanto pare, approderà in terra cinese dal 28 giugno, ben quattro giorni prima. Questa decisione deriva dal fatto che il personaggio di Spider-Man è molto amato in Cina, ma anche, e soprattutto, perchè stiamo parlando di un mercato oramai di riferimento assoluto per tutto l’MCU.

Volendo prendere in considerazione Avengers: Endgame, l’incasso cinese (629 milioni di dollari) al momento è pari al 30% di tutto il bottino raccolto (2,7 miliardi di dollari), è questo è un dato fondamentale che potrebbe ripetersi anche con Spider-Man: Far From Home, o almeno questo è quello che si aspettano Sony Pictures e Disney.

Spider-Man: Far From Home è stato diretto da Jon Watts. La sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna e Erik Sommers. Nel cast Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Numan Acar, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Remi Hii.

Ecco la sinossi. Peter Parker e i suoi amici si recano in Europa per le vacanze estive. Il gruppo, però, faticherà a rilassarsi, Peter dovrà accettare ad aiutare Nick Fury a venire a capo del mistero di alcune creature che stanno causando disastri naturali e distruzione in tutto il continente.

Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale Usa il 2 luglio 2019. In Italia l’10 luglio.