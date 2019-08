Il cinecomic Spider-Man: Far From Home sta per tornare nelle sale con numerose sequenze inedite.

La notizia non è ancora ufficiale, ma a quanto pare Sony Pictures sembra pronta a ripetere l’operazione vincente fatta dai “cugini” della Disney per Avengers: Endgame. In via ufficiosa, alcuni multisala del circuito americano hanno già confermato l’operazione re-shoot, il quale dovrebbe avvenire tra il 30 agosto al 5 settembre.

A quanto pare, lo Spider-Man: Far From Home che tornerà in sala potrà contare con numerose sequenze inedite, tra cui il cortometraggio in cui Peter Parker racconta l’avventura legata al suo passaporto, la messa in vendita dei suoi oggetti da collezione di Star Wars e uno scontro con la mafia.

Ovviamente si dovrà attendere la conferma ufficiale da parte di Sony Pictures, pertanto vi invitiamo a rimanere connessi sulle nostre pagine. Avete già letto il nostro aggiornamento sul record fattosegnare dalla Sony con Spider-Man: Far From Home? Fatelo qui.

