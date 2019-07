Tra pochi giorni anche gli italiani potranno apprezzare al cinema Spider-Man: Far From Home, ma a fare notizia in queste ore è la natura dell’accordo tra Sony e Marvel in merito all’inclusione del personaggio nell’MCU.

I diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio di Spider-Man sono da sempre nelle mani di Sony Pictures, ma negli ultimi anni il personaggio è entrato nel Marvel Cinematic Universe grazie ad un accordo tra la stessa Sony e i Marvel Studios.

Tale accordo ha preso piede con Captain America: Civil War, ed è proseguito con Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame ed ora Spider-Man: Far From Home. La domanda qui nasce spontanea: Quanti film mancano all’appello prima della conclusione dell’accordo tra le due majors?

Informazioni precedenti alla mano, l’accordo prevederebbe 3 film in solitaria (2 sono già noti) e 3 con partecipazione del personaggio in altri film (3 sono già approdati al cinema). A tal proposito, dopo Spider-Man: Far From Home, mancherebbe solo un altro film in solitaria. E dopo?

Le parti in causa – Kevin Feige da un lato e Amy Pascal dall’altro – hanno più volte preso in considerazione l’idea di estendere l’accordo, e questa ipotesi non può che essere avvalorata dal successo crescente del personaggio attraverso lo sviluppo da parte di Marvel Studios.

Ad oggi, dichiarazioni di intenti a parte, non sono stati annunciati rinnovi, pertanto toccherà attendere prossimi aggiornamenti per capire quale sarà il destino di Spider-Man nell’MCU. Nel contempo, ricordiamo che la Sony sta sviluppando il proprio universo cinematografico Marvel, realizzando film che fanno parte di un franchise legato proprio ai villain di Spider-Man. In questo filone vanno inseriti Venom (ed il suo futuro sequel) ed il prossimo Morbius. Che il prossimo accordo possa prevedere anche l’inserimento di tali personaggi nell’MCU? Non resta che attendere.