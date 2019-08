Sony Pictures ha raccolto oggi un nuovo importante traguardo nel Box Office Worldwide, ed il merito è di Spider-Man: Far From Home.

Con gli incassi maturati nella giornata di ieri, Spider-Man: Far From Home ha raggiunto nel mondo quota 1,109 miliardi di dollari, divenendo così il maggior incasso di sempre per la Sony (inflazione esclusa).

Il mitico Arrampica-muri Marvel ha ufficialmente superato Skyfall, il film che precedentemente deteneva il record (1,108 miliardi), ed entra così nella storia del Box Office Worldwide, lato Sony.

Statisticamente Spider-Man: Far From Home è l'unico film NON-DISNEY ad aver superato la soglia del miliardo di dollari di incasso nel 2019, ma ovviamente il zampino della Disney c'è, da ricordare infatti che la direzione creativa del film è stata a cura di Marvel Studios.

