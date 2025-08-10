Fan del mitico Uomo Ragno c’è un regalo per tutti voi: che ne dite di vedere un fantastico dietro le quinte da Spider-Man: Brand New Day?

Ebbene, dopo una settimana piena di sorpresa, come il video ufficiale con Tom Holland ed il nuovo costume di Spidey e la notizia della conferma di Hulk nel film, Sony Pictures ha pensato bene di chiudere con un fantastico video dal dietro le quinte del primo giorno di lavori sul set di Glasgow, in Scozia.

Tra meraviglia, scalpore e curiosità, il video dal dietro le quinte di Spider-Man: Brand New Day offre anche un indizio “semi-nascosto” che potrebbe confermare l’introduzione nell’MCU di un villain molto atteso: “Mr. Negative“. A trovare l’indizio sono stati alcuni fan sfegatati di Spider-Man, anche perché questi era celato in un piccolissimo fotogramma, riportato in rete anche da Empire.

Come noto, Mr. Negative è il secondo in comando del gruppo criminale noto come “Sinistri Sei“, ma anche il leader di una banda criminale nota nei fumetti – e nei videogames – come “Inner Demons“. Spider-Man: Brand New Day sarà davvero il prologo all’arrivo dei Sinistri Sei nell’MCU? Non resta che attendere nuovi dettagli.

Spider-Man: Brand New Day | Cosa sappiamo del film

Spider-Man: Brand New Day è stato annunciato ufficialmente lo scorso primo aprile. In quell’occasione Sony e Marvel hanno affermato che l’uscita è stata fissata al 31 luglio 2026.

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il nome dei due sceneggiatori impegnati sono quelli di “Chris McKenna ed Erik Sommers“, mentre tra i produttori spiccano i soliti noti “Kevin Feige e Amy Pascal“. Nel cast ad oggi confermati Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Michael Mando.

Secondo alcune voci, pare che il Dottor Destino di Robert Downey jr abbia un ruolo nel film, così come anche il villain Avvoltoio – interpretato da Michael Keaton – ma come sempre sarà importante attendere conferme ufficiali.

In passato, inoltre, è apparso in rete un leak sulla trama, che tra l’altro conteneva anche il suddetto titolo, ed esso recitava quanto segue: “Dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale per concentrarsi sul college, rinunciando alle sue responsabilità da Spider-Man. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno di una nuova minaccia, che metterà in pericolo gli amici di Peter e lo costringerà ad infrangere la sua promessa. La posta in gioco è più alta che mai, e Peter dovrà essere ancora Spider-Man per proteggere le persone che ama…con l’aiuto di un insolito alleato.”