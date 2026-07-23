L’attesa per il ritorno di Peter Parker sta finalmente per giungere al termine e gli appassionati dell’Arrampicatore di Quartiere si preparano a un’esperienza cinematografica senza precedenti. A partire dal 29 luglio, Spider-Man: Brand New Day farà il suo debutto ufficiale nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia.

Il nuovo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya segna un momento di svolta epocale per l’intero panorama cinematografico: la pellicola è infatti la prima nella storia del cinema ad essere stata concepita e girata appositamente per il formato ScreenX, tecnologia immersiva a 270° disponibile in esclusiva nazionale presso l’UCI Luxe Marcon di Venezia. L’evento speciale nelle sale rappresenta il culmine di un’attesa spasmodica cresciuta nell’ultimo periodo, alimentata anche dall’adrenalinico trailer finale di Spider-Man: Brand New Day.

Tra talk show dal vivo, cosplayer e poster esclusivi in omaggio

In occasione del lancio, il circuito UCI ha organizzato un ricco palinsesto di iniziative per celebrare l’uscita del film. Proprio all’UCI Luxe Marcon di Venezia, il 29 luglio alle 19:15, si terrà il quarto appuntamento di Beyond The Movies – PostCredits, talk show dal vivo guidato dai critici di CineFacts.it e LongTake.

Inoltre, tutti gli spettatori che acquisteranno online il biglietto per le proiezioni dal 29 luglio al 2 agosto riceveranno in omaggio il poster ufficiale della pellicola (con una versione speciale dedicata agli spettacoli in 3D). L’atmosfera tra le sale sarà resa ancora più magica dalla presenza di animazioni e cosplayer a tema in ben dieci strutture del circuito, tra cui Roma, Milano, Genova, Firenze e Bologna, offrendo ai fan un’immersione completa nel mondo dell’eroe Marvel.

Il calendario delle attività:

UCI Luxe Maximo (Roma): 29 luglio, ore 18:00–22:00

UCI Cinemas Roma Est: 29 e 30 luglio, ore 16:00–20:00, 1° agosto ore 17:00 – 19:00 insieme a un’attività di disegno live

UCI Cinemas Porta di Roma: 29 luglio e 2 agosto dalle 17:00 alle 19:00 con un’attività di disegno live

UCI Cinemas Bicocca (Milano): 1° agosto, ore 16:00–21:00

UCI Luxe Marcon (Venezia): 29 luglio, ore 18:00 – 19:30, 1° agosto, ore 16:00–19:30

UCI Cinemas Meridiana (Bologna): 1° agosto, ore 16:00–21:00

UCI Cinemas Firenze: 1° agosto, ore 16:00–21:00

UCI Cinemas Seven Gioia del Colle (Bari): 1° agosto, ore 16:00–20:00

UCI Luxe Fiumara (Genova): 1° agosto, ore 16:00–20:00

UCI Luxe Palladio (Vicenza): 29 luglio ore 21:00 – 22:30, 31 luglio ore 18:00 – 22:30, 1° agosto ore 18:00 – 20:30

UCI Cinemas Verona: 31 luglio ore 18:00 – 22:00

UCI Cinemas Reggio Emilia: 29, 30 e 31 luglio ore 19:00 – 23:00, 1° agosto ore 18:00 – 23:00, 2 agosto ore 16:00 – 20:00

All’UCI Luxe Marcon sarà allestita anche una photo opportunity a tema: un’installazione dedicata per immortalare il momento e portare con sé a casa un ricordo della serata.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day Regia: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Sceneggiatura: Chris McKenna, Erik Sommers

Chris McKenna, Erik Sommers Cast: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon

Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon Produzione: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures

Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures Distribuzione in Italia: Eagle Pictures / Sony Pictures

Eagle Pictures / Sony Pictures Data di uscita: 29 luglio 2026

29 luglio 2026 HUB di riferimento: Marvel Universe