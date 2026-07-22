Manca ormai solo una settimana al grande debutto nelle sale cinematografiche italiane di Spider-Man: Brand New Day e Sony Pictures, in collaborazione con i Marvel Studios, ha diffuso un nuovo spettacolare trailer promozionale.
Il video si presenta come un suggestivo viaggio nella memoria, ripercorrendo i momenti chiave della saga dell’arrampicatutto per poi mostrare sequenze inedite legate al nuovo corso del personaggio. Questo assaggio finale arriva in un momento di straordinario fermento per il Marvel Cinematic Universe, a brevissima distanza dalla pubblicazione del trailer di Avengers: Doomsday, confermando come la nuova fase della Casa delle Idee stia entrando nel suo vivo.
Tra sequenze inedite e collegamenti con il futuro del Multiverso Marvel
Il film segna l’inizio di un nuovo capitolo fondamentale per Peter Parker, costretto a ricostruire la propria vita e la propria identità dopo gli eventi sconvolgenti che hanno azzerato il suo passato. Il nuovo trailer alterna momenti di grande introspezione a scene d’azione ad altissimo impatto visivo, lasciando intravedere le nuove minacce che l’eroe dovrà affrontare per proteggere New York.
Il clima di grande attesa attorno alla pellicola si sposa con l’entusiasmo travolgente che sta dominando le community online nelle ultime ore; un fenomeno del tutto simile a quanto osservato con la pioggia di commenti social e teorie dei fan sul trailer di Avengers: Doomsday.
Con il lancio di questo ultimo trailer promozionale, il conto alla rovescia per il ritorno in sala dell’Uomo Ragno è ufficialmente entrato nella sua fase finale.
Scheda Tecnica e Appendice Finale
- Titolo italiano: Spider-Man: Brand New Day
- Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day
- Regia: Destin Daniel Cretton
- Sceneggiatura: Chris McKenna, Erik Sommers
- Cast: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
- Produzione: Marvel Studios, Pascal Pictures, Columbia Pictures
- Distribuzione in Italia: Eagle Pictures / Sony Pictures Italia
- HUB di riferimento: Marvel Universe
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