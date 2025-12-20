L’ultimo ciak del film Marvel “Spider-Man: Brand New Day” è stato battuto dal regista Destin Daniel Cretton.

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo del franchise MCU con Tom Holland, si sono concluse ufficialmente. Il regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) ha celebrato la fine sul set con un post su Instagram, chiamando il progetto il suo film “più gratificante” e ringraziando cast, troupe e Holland per la sua “leadership gentile” e “etica lavorativa instancabile“.

Il film, prodotto da Amy Pascal e Kevin Feige, come ormai noto, fungerà da preludio a Avengers: Doomsday e uscirà nei cinema il 31 luglio 2026. Le riprese, iniziate ad agosto in Scozia, hanno avuto una pausa breve a settembre per un lieve infortunio di Holland durante una scena d’azione.

Spider-Man: Brand New Day, cosa sappiamo del film

Spider-Man: Brand New Day è stato annunciato ufficialmente lo scorso primo aprile. In quell’occasione Sony e Marvel hanno affermato che l’uscita è stata fissata al 31 luglio 2026.

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il nome dei due sceneggiatori impegnati sono quelli di “Chris McKenna ed Erik Sommers“, mentre tra i produttori spiccano i soliti noti “Kevin Feige e Amy Pascal“. Nel cast ad oggi confermati Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Michael Mando.

La trama non ufficiale di Spider-Man: Brand New Day

Secondo alcune voci, pare che il Dottor Destino di Robert Downey jr abbia un ruolo nel film, così come anche il villain Avvoltoio – interpretato da Michael Keaton – ma come sempre sarà importante attendere conferme ufficiali.

In passato, inoltre, è apparso in rete un leak sulla trama, che tra l’altro conteneva anche il suddetto titolo, ed esso recitava quanto segue: “Dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale per concentrarsi sul college, rinunciando alle sue responsabilità da Spider-Man. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno di una nuova minaccia, che metterà in pericolo gli amici di Peter e lo costringerà ad infrangere la sua promessa. La posta in gioco è più alta che mai, e Peter dovrà essere ancora Spider-Man per proteggere le persone che ama…con l’aiuto di un insolito alleato.”