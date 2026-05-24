Sony Pictures ha diffuso sui propri canali social ufficiali un nuovo spot di Spider-Man: Brand New Day, la quarta attesissima pellicola standalone con protagonista Tom Holland.

Il filmato – in versione italiana – si inserisce nella massiccia campagna di marketing globale avviata per accompagnare il debutto estivo della produzione nelle sale, confermandosi come uno degli appuntamenti cinematografici più caldi della stagione all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo che l’uscita nelle sale italiana è fissata per il 29 luglio 2026.

A volte Spider-Man deve sacrificarsi anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Spider-Man: Brand New Day, dal 29 luglio al cinema. #SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/DwNSIZN7JG — Spider-Man IT (@SpiderManItalia) May 24, 2026

Il punto sulla trama e le novità sul reset urbano di Peter Parker a New York

La pubblicazione di questa nuova clip si affianca al percorso promozionale già tracciato dai precedenti materiali ufficiali, che avevano mostrato le spettacolari e fisiche evoluzioni aeree dell’eroe tra i grattacieli di New York. Sotto la direzione del regista Destin Daniel Cretton, la pellicola si propone di operare un drastico reset narrativo per il personaggio.

Sono passati quattro anni dai drammatici eventi di No Way Home, e Peter Parker si ritrova ora a vivere in completa solitudine, avendo sacrificato la memoria dei suoi affetti e dei suoi più cari amici per proteggere il mondo, agendo nell’ombra come un vigilante urbano a tempo pieno. Questo nuovo contesto più crudo e ravvicinato costringerà il protagonista a fare i conti con una fitta rete di criminalità organizzata che minaccia le strade di New York, dove si muoveranno figure storiche della controparte cartacea tra cui Scorpion, Tombstone, Boomerang e Tarantula. Un contesto inedito che promette di spingere i poteri del supereroe verso una nuova ed emozionante evoluzione biologica, ridefinendo il suo status quo prima dei futuri capitoli corali della saga.

Spider-Man: Brand New Day vede alla regia Destin Daniel Cretton, cineasta già apprezzato all’interno dell’universo Marvel per la direzione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, che lavora su una sceneggiatura firmata dalla collaudata coppia di scrittori Chris McKenna ed Erik Sommers. Davanti alla macchina da presa, il cast guidato dal protagonista Tom Holland si arricchisce di grandi conferme e importanti novità: oltre al ritorno di Zendaya e Jacob Batalon, la produzione targata Columbia Pictures e Marvel Studios vedrà la partecipazione di Mark Ruffalo, Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher, Michael Mando, Sadie Sink e l’inserimento di interpreti del calibro di Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità del Marvel Cinematic Universe, i trailer, le schede dei film e le ultime uscite della Fase 6, visita il nostro hub dedicato al Marvel Universe.