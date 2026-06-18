Il cammino promozionale della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe accelera bruscamente. A pochissime ore di distanza dal rilascio dei suggestivi poster ufficiali provenienti dai circuiti premium statunitensi, Columbia Pictures e Marvel Studios hanno diffuso online il secondo, monumentale trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day. Il nuovo filmato scava ancora più a fondo nella complessa psicologia e nell’inedito status quo che avvolgerà l’arrampicamuri in questo capitolo standalone, regalando sequenze d’azione mozzafiato e introducendo una minaccia dai contorni drammatici ed enigmatici.

Il trailer ruota attorno al concetto di isolamento totale e al peso emotivo del grande sacrificio compiuto dal protagonista, costretto a muoversi in un mondo che ha completamente rimosso la sua identità.

Un nemico impossibile da vedere spinge i poteri di Spider-Man verso una mutazione biologica

Sono passati quattro anni dai drammatici eventi di No Way Home: Peter Parker si ritrova ora a vivere in completa solitudine, avendo sacrificato la memoria dei suoi affetti e dei suoi più cari amici per proteggere il mondo. Agire nell’ombra come vigilante urbano a tempo pieno a New York e sopportare la pressione interiore nel vedere MJ e Ned andare avanti con le proprie vite senza di lui innescherà in Peter un cambiamento radicale. Una trasformazione interiore e fisica che rischia di sfuggirgli di mano, ma che potrebbe rivelarsi l’unica arma biologica in grado di fermare un potente nemico impossibile da vedere.

Il supereroe dovrà fare i conti con una fitta rete di criminalità organizzata che minaccia le strade, dove si muoveranno figure storiche della controparte cartacea tra cui Scorpion, Tombstone, Boomerang e Tarantula, oltre al misterioso avversario “invisibile” accennato nel filmato.

Dietro la macchina da presa di questa pellicola urbana e cruda siede Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), che dirige a partire da una sceneggiatura firmata dalla collaudata coppia Chris McKenna ed Erik Sommers. Davanti alla macchina da presa, il cast guidato da Tom Holland vede il ritorno di Zendaya e Jacob Batalon, affiancati da Mark Ruffalo, Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher, Michael Mando, Sadie Sink, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

“Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato nessuno“: con questa potente promessa di fondo, il secondo trailer imposta i toni di una delle pellicole più attese ed evolutive dell’intera saga. Per avere ulteriori informazioni su Spider-Man e gli altri supereroi della saga vi consigliamo la nostra rubrica dedicata al Marvel Universe.