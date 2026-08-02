Spider-Man: Brand New Day, recensione del nuovo film Marvel

Abbiamo visto al cinema Spider-Man: Brand New Day, l’ennesimo film Marvel/Sony dedicato al celebre arrampicamuri interpretato da Tom Holland. Il film è uscito nelle sale italiane dal 29 luglio scorso.

Dopo i fatti di No Way Home e le alterne vicende di un Marvel Cinematic Universe in cerca di una nuova identità post-Endgame, la casa di Topolino e Sony Pictures si sono trovate di fronte a un bivio fondamentale. Il franchise aveva assoluto bisogno di un cambio di ritmo, e farlo ripartendo dall’eroe più amato del catalogo rappresentava un’occasione più unica che rara. Con Spider-Man: Brand New Day, Destin Daniel Cretton firma una pellicola che risponde con decisione a questa necessità, regalando ai fan una storia intima, matura e profondamente radicata nella dimensione street-level.

Dopo la pubblicazione del trailer di Spider-Man: Brand New Day, le aspettative attorno al nuovo corso dell’Uomo Ragno erano altissime, trovando poi un riscontro clamoroso con i numeri registrati al box office durante il primo giorno di Spider-Man: Brand New Day negli USA.

Questa è la nostra recensione.

Spider-Man: Brand New Day recensione: la regia di Cretton e un Tom Holland da applausi

La scelta di staccarsi temporaneamente dalla complessa Saga del Multiverso per raccontare la storia di un Peter Parker solo, triste e inserito in una fase di profondo cambiamento personale premia generosamente la visione dell’opera. Il racconto si rivela incredibilmente accessibile sia per i fan più accaniti che per quegli spettatori meno avvezzi al fitto intreccio di serie TV e film connessi dell’MCU.

In questo contesto si inserisce la miglior prova in assoluto di Tom Holland nel franchise. L’attore britannico dimostra una maturità espressiva e una naturalezza sorprendente, riuscendo a palesare stati d’animo complessi e sfaccettati con grande misura. A guidarlo c’è la regia identitaria di Destin Daniel Cretton, capace di regalare un’impronta autoriale precisa: l’unico vero appunto riguarda la gestione del ritmo in alcune sequenze narrative centrali, dove la regia tende a tirarla un po’ troppo per le lunghe, dilatando la durata del film in maniera superfluo.

Una New York intima tra CGI centellinata e l’ombra dell’MCU

Sul fronte visivo e sonoro ci troviamo di fronte a quello che è forse il vero fiore all’occhiello di Brand New Day. La produzione ha scelto di ridurre al minimo l’uso della CGI invasiva, preferendo un approccio più concreto e pulito dove ogni effetto speciale viene dosato ed eseguito egregiamente. A coronare la messa in scena interviene una colonna sonora d’impatto, perfetta nel sottolineare i passaggi più cupi della New York di Peter Parker.

I personaggi secondari appaiono ben inseriti nell’economia del racconto, anche se salta all’occhio la chiara volontà di Kevin Feige e soci di non sovraccaricare la narrazione con troppe presenze contemporanee. L’assenza o il mancato incrocio con altri storici vigilanti della Grande Mela (come Daredevil, attivo nella medesima area urbana) resta un piccolo punto interrogativo, ma una scelta intelligente per evitare di affollare eccessivamente il quadro generale.

Il verdetto finale su Spider-Man: Brand New Day

In definitiva, Spider-Man: Brand New Day si rivela un ottimo film sull’Uomo Ragno che, al netto di qualche lungaggine di troppo e di una durata a tratti diluita, centra pienamente il suo obiettivo principale. La pellicola offre una storia intima, recitata egregiamente e scritta con notevole cura, dimostrando che il franchise ha ancora moltissimo da dire quando sceglie di mettere al centro l’umanità dei suoi protagonisti. Se questo è il nuovo corso, la strada verso Avengers: Doomsday mostrata nel trailer promette di essere decisamente entusiasmante.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day Regia: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Sceneggiatura: Chris McKenna, Erik Sommers

Chris McKenna, Erik Sommers Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo Produzione: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures

Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures HUB di riferimento: Marvel Universe

Spider-Man: Brand New Day, recensione del nuovo film Marvel Regista: Destin Daniel Cretton Data di creazione: 2026-08-02 00:44 Valutazione dell'editor

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