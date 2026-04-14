Dopo il trionfo globale di No Way Home, il futuro cinematografico dell’Arrampicamuri si avvia a prendere una nuova, drammatica direzione. Durante il CinemaCon di Las Vegas, Sony Pictures ha infatti diffuso i nuovi due poster ufficiali di Spider-Man: Brand New Day.

La pellicola si propone come un nuovo inizio, esplorando le conseguenze del sacrificio finale compiuto dal giovane eroe per proteggere il multiverso.

La storia è ambientata quattro anni dopo gli eventi di No Way Home. Peter è ormai un adulto che vive in totale solitudine, lontano dai ricordi di chi amava. In una New York che ha dimenticato l’esistenza di Peter Parker, lo Spider-Man a tempo pieno si dedica esclusivamente alla lotta al crimine. Tuttavia, come mostrato nelle prime sequenze da record del trailer di Spider-Man: Brand New Day, questa dedizione assoluta porterà a una pressione insostenibile. La nuova sinossi rivela infatti che le crescenti responsabilità scateneranno una “sorprendente evoluzione fisica” che metterà a rischio la vita stessa di Peter, proprio mentre una nuova e misteriosa minaccia inizia a colpire la città.

Spider-Man: Brand New Day (credits Sony Pictures)

Spider-Man Brand New Day: il legame con il multiverso animato

Mentre il franchise live-action si concentra su questa mutazione fisica e psicologica di Peter, Sony continua a espandere parallelamente il fronte dell’animazione. Proprio in queste ore, infatti, sono state mostrate le prime immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il capitolo finale della trilogia di Miles Morales che promette di chiudere le trame del multiverso in modo epico.

Brand New Day si preannuncia come uno dei cinecomic più introspettivi e fisici di sempre, portando Peter Parker ad affrontare una delle sfide più pericolose della sua intera carriera da eroe. La produzione ha confermato che il film esplorerà territori inesplorati della mitologia Marvel, mantenendo però saldo il legame con il cuore emotivo che ha reso celebre questa versione dell’eroe.

Il cast segna il ritorno di volti amatissimi dai fan: oltre a Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned), vedremo Jon Bernthal riprendere i panni di Frank Castle/The Punisher e Michael Mando tornare finalmente come Scorpion. Ma la sorpresa più grande è la presenza di Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), che suggerisce un legame ancora forte con ciò che resta degli Avengers. Completano il cast Sadie Sink, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

Il Futuro dei Supereroi e l’Universo Marvel

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