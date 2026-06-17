Marvel Studios e Columbia Pictures hanno rilasciato una serie di spettacolari poster promozionali provenienti direttamente dai circuiti cinematografici premium statunitensi dedicati a Spider-Man: Brand New Day.

Le splendide immagini, pensate per i formati speciali d’oltreoceano, offrono un assaggio visivo eccezionale della nuova atmosfera che caratterizzerà la pellicola. Il materiale inedito arriva per dare ulteriore slancio alla promozione della Fase 6, mostrandoci da vicino il look e l’oscurità che avvolgeranno New York nel prossimo capitolo standalone dell’arrampicamuri. Le grafiche dei poster riflettono perfettamente il drastico cambio di registro della narrazione, che ritrova Peter Parker quattro anni dopo i drammatici eventi di No Way Home, solo e dimenticato da tutti per aver sacrificato la memoria dei suoi affetti.

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Destin Daniel Cretton dirige un cast stellare tra criminalità urbana e volti noti

I nuovi poster enfatizzano la dimensione più cruda e ravvicinata di questa avventura metropolitana, un tema caldissimo per i fan che monitorano costantemente le nostre schede e gli approfondimenti nella nostra speciale sezione dedicata al Marvel Universe. Il supereroe si troverà ad agire come vigilante urbano a tempo pieno, affrontando una fitta rete di criminalità organizzata che vedrà l’esordio o il ritorno di storici villain fumettistici come Scorpion, Tombstone, Boomerang e Tarantula. Questo isolamento forzato e lo scontro ravvicinato sulle strade spingeranno i poteri di Spider-Man verso una vera e propria evoluzione biologica.

Dietro la macchina da presa siede Destin Daniel Cretton, cineasta già apprezzato nel MCU per Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, che si è mosso a partire da una sceneggiatura firmata dalla collaudata coppia Chris McKenna ed Erik Sommers.

Il ricchissimo cast radunato attorno al protagonista Tom Holland comprende Zendaya e Jacob Batalon, affiancati da innesti massicci nel cast: spiccano la presenza di Mark Ruffalo, il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher (a proposito, potete leggere nostra recensione sullo speciale One Last Kill), Michael Mando, Sadie Sink e l’ingresso di Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas. Un parterre di primissimo livello per ridefinire lo status quo dell’eroe prima dei futuri capitoli corali della saga.

Spider-Man: Brand New Day – Crediti Sony/Marvel