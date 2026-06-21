A poche settimane dall’attesissimo debutto nelle sale cinematografiche, la campagna promozionale congiunta di Sony Pictures e Marvel Studios entra ufficialmente nel vivo. Sui canali social ufficiali è stato infatti rilasciato un inedito e serratissimo spot da 30 secondi di Spider-Man: Brand New Day. Il filmato si presenta come un adrenalinico mix che unisce sequenze dal recente nuovo trailer ufficiale, ad altre già apprezzate in passato.

Le immagini confermano la svolta cupa e l’atmosfera decisamente più cruda di questo capitolo.

Sono passati ormai quattro anni dai drammatici eventi di No Way Home: Peter Parker si ritrova a vivere in completa solitudine, avendo sacrificato la memoria dei suoi affetti e dei suoi più cari amici per proteggere il mondo. Agire nell’ombra come vigilante urbano a tempo pieno a New York e sopportare la lacerante pressione interiore nel vedere MJ e Ned andare avanti con le proprie vite senza di lui innescherà in Peter un cambiamento radicale. Lo spot insiste molto su questa spaventosa trasformazione interiore e fisica, una mutazione biologica che rischia di sfuggirgli completamente di mano, ma che potrebbe parallelamente rivelarsi l’unica arma biologica in grado di fermare un potente e misterioso nemico impossibile da vedere.

Una fitta rete criminale e un’anima da detective movie per Peter Parker

Il supereroe dovrà fare i conti con una New York degradata e controllata da una fitta rete di criminalità organizzata che minaccia le strade. Tra i vicoli della Grande Mela si muoveranno figure storiche ed estremamente pericolose della controparte cartacea, tra cui Scorpion, Tombstone, Boomerang e Tarantula, oltre al già citato e inquietante avversario “invisibile” accennato nelle sequenze video, che costringerà il protagonista a muoversi in un vero e proprio contesto da detective movie.

Dietro la macchina da presa siede Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), che dirige a partire da una sceneggiatura firmata dalla collaudata coppia Chris McKenna ed Erik Sommers. Davanti alla macchina da presa, il cast guidato da Tom Holland vede il ritorno di Zendaya e Jacob Batalon, affiancati da pesi massimi del calibro di Mark Ruffalo e Jon Bernthal, pronto a fare fuoco nei panni di The Punisher dopo gli eventi dello speciale [The Punisher: One Last Kill]. Completano l’eccezionale parterre di attori Michael Mando, Sadie Sink, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

L’appuntamento nei cinema italiani con Spider-Man: Brand New Day è fissato per il prossimo 29 luglio 2026. Per avere ulteriori informazioni su Spider-Man e gli altri supereroi della saga vi consigliamo la nostra rubrica dedicata al Marvel Universe.

È tempo di rinascita. #SpiderManBrandNewDay, dal 29 luglio al cinema! pic.twitter.com/aFfqnhgLWW — Spider-Man IT (@SpiderManItalia) June 21, 2026