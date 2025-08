Nel giorno in cui si festeggia lo Spider-Man Day, la Sony ha fatto un regalo ai fan in attesa di notizie da Spider-Man: Brand New Day.

Nel primo pomeriggio odierno, infatti, i canali social ufficiali ha diffuso un brevissimo video in cui è possibile apprezzare alcuni dettagli del prossimo costume indossato da Tom Holland nel nuovo film Marvel/Sony. In particolare, il costume sembra avere, per la prima volta dai tempi del Peter Parker di Andrew Garfield, le ragnatele in rilievo di colore nero. A tal proposito, va ricordato che nei film MCU i costumi di Spidey sono sembrati perlopiù tute hi-tech (per gentile concessione delle Stark Industries), dettaglio questo che ha fatto più volte storcere il naso dei fan più accaniti.

Chiaramente il video è anche un modo per confermare che le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono ufficialmente partite.

Spider-Man: Brand New Day | Cosa sappiamo del film

Spider-Man: Brand New Day è stato annunciato ufficialmente lo scorso primo aprile. In quell’occasione Sony e Marvel hanno affermato che l’uscita è stata fissata al 31 luglio 2026.

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il nome dei due sceneggiatori impegnati sono quelli di “Chris McKenna ed Erik Sommers“, mentre tra i produttori spiccano i soliti noti “Kevin Feige e Amy Pascal“. Nel cast ad oggi confermati Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas.

Secondo alcune voci, pare che il Dottor Destino di Robert Downey jr abbia un ruolo nel film, così come anche il villain Avvoltoio – interpretato da Michael Keaton – ma come sempre sarà importante attendere conferme ufficiali.

In passato, inoltre, è apparso in rete un leak sulla trama, che tra l’altro conteneva anche il suddetto titolo, ed esso recitava quanto segue: “Dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale per concentrarsi sul college, rinunciando alle sue responsabilità da Spider-Man. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno di una nuova minaccia, che metterà in pericolo gli amici di Peter e lo costringerà ad infrangere la sua promessa. La posta in gioco è più alta che mai, e Peter dovrà essere ancora Spider-Man per proteggere le persone che ama…con l’aiuto di un insolito alleato.”