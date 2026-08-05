La corsa al botteghino di Spider-Man: Brand New Day sta riscrivendo le pagine della storia del cinema.

Come confermato ufficialmente da Deadline, la nuova avventura dell’Uomo Ragno targata Sony Pictures e Marvel Studios ha superato la soglia di 1 miliardo di dollari di incasso globale ad appena 6 giorni dal debutto, diventando il secondo film più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo, posizionandosi dietro soltanto al kolossal Avengers: Endgame. Pazzesco!

Tutti i numeri del fenomeno diretto da Destin Daniel Cretton

Dopo un esordio globale nel primo weekend che ha rasentato il miliardo d’incasso, la pellicola ha mantenuto un ritmo martellante durante la settimana. Negli Stati Uniti, il film guidato da Tom Holland ha superato i 400 milioni di dollari in appena quattro giorni, piazzando anche il miglior lunedì di sempre al box office nordamericano con ben 47 milioni di dollari.

A spingere questi numeri straordinari non è solo il forte richiamo del personaggio, ma anche l’eccezionale passaparola legato alla qualità del progetto: il pubblico e la critica hanno promosso a pieni voti il cambio di passo street-level impresso da Cretton, celebrando una delle interpretazioni più mature di Holland nei panni di Peter Parker, come approfondito anche nella nostra recensione senza spoiler di Spider-Man: Brand New Day.

Il successo conferma la bontà della traiettoria già intuibile fin dai dati record registrati nel corso del primo weekend d’incassi.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day Regia: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Sceneggiatura: Chris McKenna, Erik Sommers

Chris McKenna, Erik Sommers Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Soberano

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Soberano Produzione: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures

Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures Distribuzione / HUB di riferimento: Marvel Universe, Sony Pictures