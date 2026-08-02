Dopo i numeri straordinari registrati già nel primo giorno di Spider-Man: Brand New Day negli USA, il debutto nel primo weekend d’esordio si è trasformato in un vero e proprio uragano al botteghino nordamericano e globale.

I dati consuntivi diffusi da The Hollywood Reporter confermano cifre spaventose: la nuova pellicola targata Marvel Studios e Sony Pictures ha incassato ben 355 milioni di dollari negli Stati Uniti nei primi tre giorni di programmazione, superando anche le stime più ottimistiche della vigilia.

Un weekend da record tra botteghino globale e gradimento del pubblico

Con questo risultato straordinario, la pellicola diretta da Destin Daniel Cretton firma ufficialmente il secondo miglior incasso d’apertura di sempre nella storia del cinema nordamericano, piazzandosi appena dietro l’irraggiungibile primato di Avengers: Endgame ($357M) e superando nettamente il debutto del precedente capitolo Spider-Man: No Way Home ($260M). A rendere la portata del fenomeno ancora più evidente è la risposta dei mercati internazionali: complessivamente, l’esordio globale ha toccato la quota record di 927 milioni di dollari ($572M incassati nei soli territori esteri), posizionandosi al secondo posto all-time mondiale.

Ad accompagnare i numeri da capogiro c’è un’accoglienza trionfale da parte di critica e pubblico. Il film ha infatti conquistato un eccezionale voto “A” su CinemaScore e una percentuale di gradimento dei fan vicina alla perfezione su Rotten Tomatoes (98%). Un segnale inequivocabile di come il cambio di rotta stilistico e narrativo intrapreso dal franchise abbia fatto breccia nel cuore degli spettatori, lanciando nel migliore dei modi la nuova era del Marvel Cinematic Universe.

Se volete approfondire tutti i dettagli sulla trama, le prestazioni del cast e le scelte di regia che hanno conquistato la critica, leggi la nostra recensione completa e senza spoiler di Spider-Man: Brand New Day!

Scheda Tecnica

Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day Regia: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Mark Ruffalo

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Mark Ruffalo Produzione: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures

Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures HUB di riferimento: Marvel Universe, Box Office USA 2026