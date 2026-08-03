Un fine settimana da incorniciare per il mercato cinematografico italiano.

Tra il 30 luglio e il 2 agosto, il botteghino nazionale ha registrato un incasso complessivo di ben 18,5 milioni di euro per oltre 2,2 milioni di presenze (dati Cineguru). Si tratta del secondo miglior weekend dell’anno per numero di incassi – superato solo dai primi giorni di gennaio – con una crescita straordinaria del 411% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un’estate da record trascinata principalmente dal debutto travolgente di Spider-Man: Brand New Day, arrivato in sala a brevissima distanza dall’esordio trionfale raccontato nel nostro report sul box office USA.

Il debutto dell’Uomo Ragno e la tenuta di Odissea al botteghino

A dominare incontrastata la classifica è stata proprio la nuova avventura dell’arrampicacarte targata Marvel e Sony. Nel solo weekend, Spider-Man: Brand New Day ha collezionato 11.782.780 euro con una media straordinaria di 22.148 euro in 532 sale, portando il totale nei primi cinque giorni di programmazione alla spaventosa cifra di 15.923.545 euro. Si tratta del miglior esordio del 2026 in Italia, capace di superare i 14,2 milioni al debutto de Il diavolo veste Prada 2. Tra i cinecomic, nell’era moderna solo Avengers: Endgame aveva fatto meglio (17,6 milioni nei 5 giorni). Il film punta ora a scalare la classifica storica della saga dell’Uomo Ragno, guidata da Spider-Man: No Way Home con 24,9 milioni complessivi.

Se volete analizzare le scelte narrative e il ritorno sul grande schermo di Tom Holland che hanno conquistato il pubblico italiano, leggi la nostra recensione completa e senza spoiler di Spider-Man: Brand New Day!

Al secondo posto regge benissimo l’urto del cinecomic l’imponente Odissea di Christopher Nolan, che chiude il suo terzo fine settimana con 5,8 milioni di euro (-45%) e raggiunge un totale complessivo di 37.079.598 euro dal 16 luglio ad oggi. Il kolossal ha ormai superato C’è ancora domani piazzandosi al quarto posto dei film con maggior incasso dal 2021, con l’obiettivo concreto di diventare la pellicola più vista dell’anno sorpassando Buen Camino (40,4 milioni).

Il podio è completato dal film d’animazione Minions & Monsters, che incassa 261.957 euro toccando un totale di 7,3 milioni dall’inizio di luglio. Seguono in quarta e quinta posizione Toy Story 5 (89.810 euro nel weekend, 9 milioni totali) e l’horror Deep Water – Incubo dagli abissi (56.766 euro nel weekend per 351.860 euro complessivi).