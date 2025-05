Nel turbinio di voci che riguardano il futuro del Marvel Cinematic Universe (MCU), spunta una voce riguardante un ipotetico ruolo di Hulk in Spider-Man: Brand New Day, il prossimo film dedicato al celebre eroe.

Secondo il sempre ben informato Nexus Point News, infatti, “l’omone verde” della Marvel potrebbe rientrare nell’MCU attraverso Spider-Man: Brand New Day, e non solo come semplice comparsata. Di fatto, la fonte spiega che nei piani di Sony e Marvel (i film di Spider-Man sono come sempre prodotti dalle due società) quello di Bruce Banner/Hulk sarebbe un ruolo da mentore scientifico per la nuova avventura di Peter Parker. Insomma, un po’ quello fatto da Tony Stark e Stephen Strange in precedenza.

Ovviamente si tratta di un rumour, sebbene prodotto da una fonte affidabile, ed è per questo che vi chiediamo di prendere questa informazione con le dovute distanze per il momento.

L’ultima apparizione di Bruce Banner/Hulk nell’MCU è avvenuta con la serie su She-Hulk (2022), mentre al cinema è apparso nelle scene dei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2021) e brevemente in una sequenza di Deadpool & Wolverine (2024). Un film prettamente dedicato a Hulk continua ad essere un sogno per l’attore che lo interpreta “Mark Ruffalo”, ma anche per i tanti appassionati di genere. Chissà se un giorno i Marvel Studios ne faranno uno.

Spider-Man: Brand New Day è stato annunciato ufficialmente lo scorso primo aprile. In quell’occasione Sony e Marvel hanno affermato che l’uscita è stata fissata al 31 luglio 2026.

Spider-Man: Brand New Day | Cosa Sappiamo

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il nome dei due sceneggiatori impegnati sono quelli di “Chris McKenna ed Erik Sommers“, mentre tra i produttori spiccano i soliti noti “Kevin Feige e Amy Pascal“. Nel cast ad oggi confermati Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas.

Secondo alcune voci, pare che il Dottor Destino di Robert Downey jr abbia un ruolo nel film, così come anche il villain Avvoltoio – interpretato da Michael Keaton – ma come sempre sarà importante attendere conferme ufficiali.

In passato, inoltre, è apparso in rete un leak sulla trama, che tra l’altro conteneva anche il suddetto titolo, ed esso recitava quanto segue: “Dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale per concentrarsi sul college, rinunciando alle sue responsabilità da Spider-Man. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno di una nuova minaccia, che metterà in pericolo gli amici di Peter e lo costringerà ad infrangere la sua promessa. La posta in gioco è più alta che mai, e Peter dovrà essere ancora Spider-Man per proteggere le persone che ama…con l’aiuto di un insolito alleato.”