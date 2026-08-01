La corsa al botteghino nordamericano di Spider-Man: Brand New Day sta superando anche le previsioni più ottimistiche.

Secondo i dati aggiornati a metà giornata pubblicati da Deadline, il nuovo cinecomic targato Sony Pictures e Marvel Studios si avvia a registrare il miglior primo giorno di sempre nella storia del cinema (anteprime incluse), con un incasso stimato per il venerdì d’esordio compreso tra i 167 e i 173 milioni di dollari.

Il sorpasso su Avengers: Endgame e la tenuta del mercato nordamericano

Se le proiezioni attuali venissero confermate, l’Uomo Ragno supererebbe nettamente il primato del primo giorno detenuto da Avengers: Endgame (157,4 milioni di dollari), polverizzando inoltre il risultato d’esordio del capitolo precedente, Spider-Man: No Way Home (121,96 milioni). Rimuovendo i 72 milioni raccolti nelle anteprime del giovedì, il solo venerdì “puro” è stimato intorno ai 95-100 milioni di dollari.

Al momento, gli analisti mantengono una linea prudente ma comunque spettacolare sul totale dei tre giorni: la stima di base posiziona il primo fine settimana oltre i 330 milioni di dollari in 4.487 sale. Un dato che garantirebbe a Brand New Day il secondo miglior debutto di sempre nel mercato domestico davanti ai 260,1 milioni di No Way Home. Tuttavia, se il flusso del pubblico dovesse mantenere l’attuale ritmo orario nelle giornate di sabato e domenica, il film avrebbe la potenza di fuoco necessaria per insidiare direttamente il record assoluto di Avengers: Endgame (357,1 milioni).

L’impatto del film sta trainando l’intero box office nordamericano verso un fine settimana complessivo da 407-412 milioni di dollari, valore che supererebbe il record storico di incasso globale per tutti i film in sala registrato nell’aprile 2019 ($402M). Da segnalare infine le ottime prestazioni nei formati speciali come ScreenX, Dolby e 4DX, dove il film sta infrangendo i precedenti primati di categoria. In questo scenario di cifre record, continua a comportarsi benissimo anche Odissea di Christopher Nolan, che al suo terzo weekend tiene con circa 52 milioni di dollari (-42%), avviandosi a raggiungere una quota totale di quasi 397 milioni di dollari entro domenica.

Non hai letto i dati del debutto?

I numeri strabilianti di questo venerdì arrivano dopo un esordio infrasettimanale da capogiro che ha già polverizzato i primi primati storici. Leggi il nostro articolo sui 72 milioni incassati da Spider-Man: Brand New Day nelle anteprime USA!

Scheda Tecnica

Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day Regia: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Sceneggiatura: Chris McKenna, Erik Sommers

Chris McKenna, Erik Sommers Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo Produzione: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures

Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures HUB di riferimento: Marvel Universe, Box Office USA 2026