Il debutto americano di Spider-Man: Brand New Day sta mantenendo tutte le sue promesse e punta dritto verso la storia del Box Office USA. Come riportato in esclusiva da Deadline, il cinecomic targato Sony Pictures e Marvel Studios ha fatto registrare numeri straordinari durante le anteprime del giovedì sera negli Stati Uniti, superando la soglia dei 50 milioni di dollari e insidiando i primati storici di genere.

Numeri da record: superato “No Way Home”, obiettivo “Endgame”

Con questo risultato provvisorio, la nuova avventura di Peter Parker guidata da Tom Holland supera già l’esordio alle anteprime del capitolo precedente, Spider-Man: No Way Home (che si era fermato a 50 milioni netti), e straccia il precedente record stagionale del post-Covid detenuto da Deadpool & Wolverine (38,5 milioni).

Il dato colloca Brand New Day come il miglior giovedì di anteprime nella storia della Sony Pictures. Negli ambienti del box office si guarda ora con molta attenzione al record assoluto di tutti i tempi detenuto da Avengers: Endgame (60 milioni di dollari nel 2019). Alla luce di questa partenza bruciante, le stime per l’intero weekend di apertura negli Stati Uniti e in Canada sono state immediatamente ritoccate verso l’alto dagli analisti, con previsioni che ora oscillano tra i 260 e i 300 milioni di dollari nel mercato domestico.

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Mentre gli Stati Uniti macinano cifre record, anche il botteghino nostrano sta registrando un’affluenza straordinaria. Leggi il nostro articolo sugli incassi del secondo giorno di Spider-Man: Brand New Day al Box Office Italia!

Scheda Tecnica

Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day Regia: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Sceneggiatura: Chris McKenna, Erik Sommers

Chris McKenna, Erik Sommers Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo Produzione: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures

Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Sony Pictures Distribuzione / HUB di riferimento: Marvel Universe, Box Office USA 2026