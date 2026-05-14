Il nuovo capitolo dell’arrampicamuri più famoso del mondo si mostra in tutta la sua dinamicità. Sony Pictures ha rilasciato un poster inedito di Spider-Man: Brand New Day, accompagnato da una spettacolare featurette ufficiale che ci porta direttamente nel cuore della produzione, rivelando come vengono realizzate le scene d’azione più complesse.

Il video mostra Tom Holland impegnato in una serie di acrobazie fisiche che promettono di alzare l’asticella del franchise.

La nuova featurette si concentra sulla componente spettacolare del film, mostrando il minuzioso lavoro di preparazione atletica svolto da Tom Holland e dal team di coordinatori degli stunt. Nel filmato, l’attore descrive la sfida di interpretare uno Spider-Man che affronta situazioni d’azione sempre più dinamiche, mentre il regista commenta l’importanza di integrare le riprese dal vivo con le tecnologie più avanzate per rendere le evoluzioni tra i grattacieli ancora più immersive. Le immagini, di fatto, mostrano l’uso di cavi e piattaforme mobili, offrendo una prospettiva inedita sulla complessità produttiva necessaria per portare sul grande schermo l’agilità iconica del supereroe Marvel.

Spider-Man on the street.#SpiderManBrandNewDay is in theatres July 31. pic.twitter.com/wtlmVZld4F — Sony Pictures (@SonyPictures) May 14, 2026

Brand New Day: un nuovo poster per un nuovo Spider-Man

Il poster (in versione italiana) rilasciato insieme al video offre uno sguardo ravvicinato al costume indossato da Peter Parker (Tom Holland), con un primissimo piano al celebre simbolo del ragno sul petto, mentre la tagline ricorda che il mondo ha dimenticato Peter Parker, ma che lui ha bene in mente la sua identità e le sue responsabilità.

Spider-Man: Brand New Day è diretto da Destin Daniel Cretton. Il cast segna il ritorno di volti amatissimi dai fan: oltre a Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned), vedremo Jon Bernthal riprendere i panni di Frank Castle/The Punisher e Michael Mando tornare finalmente come Scorpion. Ma la sorpresa più grande è la presenza di Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), che suggerisce un legame ancora forte con ciò che resta degli Avengers. Completano il cast Sadie Sink, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

Il mondo ha dimenticato Peter Parker, ma lui NO. SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY, dal 29 luglio al cinema. ⁣#SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/QQiGbbwZ8A — Spider-Man IT (@SpiderManItalia) May 14, 2026

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