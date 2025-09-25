Spider-Man: Beyond the Spider-Verse | Nuova data d’uscita

Sony Pictures ha annunciato di aver modificato ancora una volta la data d’uscita Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

A due anni dall’arrivo in sala del secondo capitolo “Spider-Man: Across the Spider-Verse“, la Sony sembra sempre intenzionata a scegliere la miglior data possibile per “Beyond the Spider-Verse“, a tal proposito SuperHeroHype ha affermato che lo studios ha nuovamente cambiato lo slot d’uscita, ma questa volta anticipando l’uscita. Ricordiamo che in precedenza il film avrebbe dovuto uscire il 4 giugno 2027.

Quando uscirà al cinema Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

La nuova data d’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse scelta da Sony è il 18 giugno 2027. La precedente data d’uscita è il 25 giugno. La scelta di anticipare la data al weekend della festa del papà negli USA è una scelta strategica che può offrire un importante surplace economico.

Altre informazioni su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad saranno di ritorno in cabina di produzione, con Jinko Gotoh che si unisce in corsa al team produttivo. Aditya Sood e Christina Steinberg sono i produttori esecutivi. Jessica Berri è co-produttrice. Lord e Miller hanno scritto la sceneggiatura di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse con David Callaham. Bob Persichetti e Justin K. Thompson sono i registi del film.

Nessun dettaglio sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato rivelato.

“Spider-Man: Un Nuovo Universo” e “Spider-Man: Across the Spider-Verse” sono stati enormi successi di critica e commerciali per Sony Pictures, incassando complessivamente 1,07 miliardi di dollari al box office globale. Inoltre, Into the Spider-Verse ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2019 e il suo acclamato sequel, Across the Spider-Verse, è diventato il film d’animazione con il maggior incasso per lo studio fino ad oggi