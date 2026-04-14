Il capitolo finale della pluripremiata trilogia animata su Miles Morales di Sony Pictures è tornato a mostrarsi in grande stile. Durante la presentazione al CinemaCon 2026, Phil Lord e Christopher Miller hanno svelato le prime sequenze di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, scatenando l’entusiasmo della platea di Las Vegas.

La pellicola, attesa nelle sale per il 18 giugno 2027, riprenderà esattamente dal cliffhanger mozzafiato del precedente capitolo, con Miles Morales intrappolato in una realtà parallela e priva di Spider-Man.

Nel filmato mostrato (ancora in fase di lavorazione ma già ottimizzato per i formati Premium Large Format), Miles si ritrova prigioniero della versione malvagia di se stesso: il Prowler di Terra-42. Tradito dai suoi amici e braccato dalla Spider Society di Miguel O’Hara, il giovane eroe dovrà affrontare un percorso emotivo oscuro e complesso. Come sottolineato da Brian Tyree Henry (voce di Jefferson Davis), questo capitolo sarà “ancora più epico del precedente”, avvisando i fan di preparare i fazzoletti per un carico emozionale senza precedenti.

Beyond the Spider-Verse: Miles Morales e la sfida del multiverso

La trama seguirà la corsa contro il tempo di Miles per fuggire dalle grinfie di suo zio e della sua controparte malvagia, nel disperato tentativo di ricongiungersi alla sua famiglia e salvare tutto ciò che ama. Phil Lord ha rassicurato il pubblico confermando il ritorno di tutti i personaggi più amati, spiegando come il tema centrale sarà la trasformazione del senso di tradimento in una spinta propositiva. “Vogliamo mostrare come l’amore che i personaggi provano per Miles si traduca nella sua crescita e nel suo successo“, ha dichiarato il produttore.

Diretto da Bob Persichetti e Justin K. Thompson, su sceneggiatura di Lord, Miller e David Callaham, Beyond the Spider-Verse promette di spingere ancora più in là i confini dell’animazione digitale. Nel cast vocale sono confermati il ritorno di Hailee Steinfeld (Gwen Stacy) e Shameik Moore (Miles Morales).

Uno sguardo esclusivo a Spider-Man: Beyond the #Spiderverse. Al cinema dal 16 giugno 2027. pic.twitter.com/0EBZ6uepZ9 — Spider-Man IT (@SpiderManItalia) April 14, 2026

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