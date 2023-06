Il primo giorno di Spider-Man: Across the Spider-Verse negli USA è da record

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha stupito gli analisti grazie ad un primo giorno d’incasso nel Box Office USA da record.

Dopo aver raccolto 16 milioni durante le classiche anteprime del giovedì, il nuovo capitolo della saga animata targata Sony Pictures Animation ha piazzato un primo giorno da 51.75 milioni di dollari, divenendo il miglior opening day di sempre per lo studio d’animazione, ed il terzo più alto in assoluto per un film d’animazione, dietro Gli Incredibili 2 (71.3 milioni) e Alla ricerca di Dory (54.75 milioni).

Stime alla mano, gli analisti ora puntano verso un weekend d’esordio che possa finire all’interno di una forbice compresa tra 115 milioni e 120 milioni, pertanto ben oltre i “quasi 100 milioni” previsti nei giorni scorsi. A spingere in alto gli incassi di Spider-Man: Across the Spider-Verse – e quindi le stime di incasso per il weekend intero – l’ottimo passaparola del pubblico (97% su RottenTomatoes) e le ancor più ottime recensioni della critica (95% su RottenTomatoes).

Ieri ha esordito anche l’atteso horror The Boogeyman, il cui primo giorno è valso 4.8 milioni di dollari, compresi i 1.1 milioni delle anteprime; si stima che il weekend possa offrire al film un incasso di 13 milioni circa, proprio come da previsione.

FONTE: BOXOFFICEPRO