Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono state sospese nei giorni scorsi a causa di un infortunio subito da Tom Holland sul set.

Secondo SuperHeroHype le riprese di Spider-Man 4 sono state interrotte lo scorso 19 dicembre. A causare lo stop alla produzione è stato un infortunio subito dal protagonista Tom Holland in occasione di uno stunt andato male. Alcune fonti, a tal proposito, hanno riferito che l’attore è stato trasportato in ospedale riportando una lieve commozione cerebrale. Attualmente Holland non risulta ricoverato in ospedale, ma a riposo precauzionale.

Quando riprenderanno le riprese di Spider-Man: Brand New Day?

La sospensione delle riprese di Spider-Man: Brand New Day avvenuta lo scorso 19 settembre sarà interrotta il prossimo 29 settembre. La data d’uscita del film, inoltre, non dovrebbe subire ripercussioni. A confermarlo alcune fonti ufficiali, le quali hanno sottolineato che “si sta riprendendo [Holland] per eccesso di cautela“.

La produzione del film è ufficialmente iniziata ad agosto.

Spider-Man: Brand New Day, cosa sappiamo del film

Spider-Man: Brand New Day è stato annunciato ufficialmente lo scorso primo aprile. In quell’occasione Sony e Marvel hanno affermato che l’uscita è stata fissata al 31 luglio 2026.

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il nome dei due sceneggiatori impegnati sono quelli di “Chris McKenna ed Erik Sommers“, mentre tra i produttori spiccano i soliti noti “Kevin Feige e Amy Pascal“. Nel cast ad oggi confermati Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Michael Mando.

La trama non ufficiale di Spider-Man: Brand New Day

Secondo alcune voci, pare che il Dottor Destino di Robert Downey jr abbia un ruolo nel film, così come anche il villain Avvoltoio – interpretato da Michael Keaton – ma come sempre sarà importante attendere conferme ufficiali.

In passato, inoltre, è apparso in rete un leak sulla trama, che tra l’altro conteneva anche il suddetto titolo, ed esso recitava quanto segue: “Dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale per concentrarsi sul college, rinunciando alle sue responsabilità da Spider-Man. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno di una nuova minaccia, che metterà in pericolo gli amici di Peter e lo costringerà ad infrangere la sua promessa. La posta in gioco è più alta che mai, e Peter dovrà essere ancora Spider-Man per proteggere le persone che ama…con l’aiuto di un insolito alleato.”