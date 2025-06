Spider-Man 4, intitolato per l’occasione Spider-Man: Brand New Day, potrebbe essere in queste ore al centro di un nuovo rumour molto interessante.

Mentre si avvicina l’inizio delle riprese, dal nostro ultimo aggiornamento dovrebbe avvenire questa estate da Glasgow in Scozia, il web continua ad offrire una serie di rumour da fonti più o meno affidabili. L’ultima in ordine di tempo arriva dal noto insider Alex Perez di The Cosmic Circus (via SuperHeroHype).

In particolare Perez sembra far riferimento ai personaggi di supporto che appariranno al fianco di Peter Parker in Spider-Man 4. Secondo l’insider, infatti, oltre al già citato in passato Bruce Banner/Hulk nel film dovrebbero apparire molti più personaggi dell’MCU. Inoltre, sempre su Banner, l’insider ha affermato che “il collegamento narrativo con Peter Parker sembrerebbe essere collegato ai primi giorni dell’MCU andando ad esplorare territori ancora inesplorati, narrativamente parlando, per entrambi i personaggi“.

Chiaramente si tratta di semplici rumour, seppur affascinanti. Pertanto vi consigliamo di prendere le parole dell’insider con le dovute distanze.

Spider-Man: Brand New Day | Cosa Sappiamo

Spider-Man: Brand New Day è stato annunciato ufficialmente lo scorso primo aprile. In quell’occasione Sony e Marvel hanno affermato che l’uscita è stata fissata al 31 luglio 2026.

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il nome dei due sceneggiatori impegnati sono quelli di “Chris McKenna ed Erik Sommers“, mentre tra i produttori spiccano i soliti noti “Kevin Feige e Amy Pascal“. Nel cast ad oggi confermati Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas.

Secondo alcune voci, pare che il Dottor Destino di Robert Downey jr abbia un ruolo nel film, così come anche il villain Avvoltoio – interpretato da Michael Keaton – ma come sempre sarà importante attendere conferme ufficiali.

In passato, inoltre, è apparso in rete un leak sulla trama, che tra l’altro conteneva anche il suddetto titolo, ed esso recitava quanto segue: “Dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale per concentrarsi sul college, rinunciando alle sue responsabilità da Spider-Man. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno di una nuova minaccia, che metterà in pericolo gli amici di Peter e lo costringerà ad infrangere la sua promessa. La posta in gioco è più alta che mai, e Peter dovrà essere ancora Spider-Man per proteggere le persone che ama…con l’aiuto di un insolito alleato.”