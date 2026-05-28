Il grande e ramificato Marvel Cinematic Universe si appresta a varcare le soglie di un capitolo fondamentale, interamente dedicato al supereroe più amato di sempre. Il prestigioso magazine Empire ha infatti svelato in esclusiva mondiale le due splendide cover da collezione del suo nuovo numero interamente dedicato a Spider-Man: Brand New Day, l’attesissimo ritorno cinematografico dell’arrampicamuri di quartiere.

Le immagini ufficiali offrono al pubblico internazionale il miglior sguardo ravvicinato su questo attesissimo comeback, destinato a ridefinire in modo permanente le coordinate narrative e produttive dei prossimi blockbuster della Casa delle Idee.

L’ultima volta che il pubblico ha incrociato le gesta di Peter Parker sul grande schermo, l’intero assetto dell’universo era andato incontro a uno sconvolgimento epocale. Il finale del trionfale Spider-Man: No Way Home aveva visto l’eroe accettare il doloroso incantesimo del Dottor Strange, spingendo il mondo intero a dimenticare completamente la sua vera identità. Questa nuova pellicola segnerà dunque l’alba di una nuova era, un “Brand New Day” che mostrerà un Peter Parker ormai pienamente operativo come il classico e amichevole Spider-Man di quartiere dei fumetti vintage, costretto a vivere nell’anonimato più totale all’interno di una New York tanto affascinante quanto ricca di insidie inedite ed evoluzioni biologiche sorprendenti.

A proposito di Spara-Ragnatele, date una lettura alla nostra recensione di Spider-Noir, la serie Prime Video con protagonista Nicolas Cage.

Our Spider-Man: Brand New Day issue swings into stores and online on Thursday 4 June.



Order a copy: https://t.co/s1Z9Xef4ET pic.twitter.com/Tp9n6ahgui — Empire (@empiremagazine) May 28, 2026

Tom Holland, Jon Bernthal e i segreti della trama di Spider-Man: Brand New Day

La testata giornalistica britannica promette un viaggio esclusivo dietro le quinte del film guidato dal nuovo regista Destin Daniel Cretton. All’interno del numero speciale troveranno spazio interviste inedite al protagonista Tom Holland, ai co-protagonisti Zendaya e Jon Bernthal, oltre ai massimi vertici dell’architettura produttiva Marvel guidati dal presidente Kevin Feige e dalla storica produttrice Amy Pascal.

Il nucleo centrale della narrazione approfondirà l’impatto emotivo di una reality in cui gli affetti più cari non ricordano il passato di Peter, esplorando al contempo i misteri legati a una singolare mutazione genetica e le modalità con cui l’implacabile Punisher si integrerà nel contesto urbano della metropoli. A proposito, avete già letto la nostra recensione dello speciale dedicato a Frank Castle?

Oltre al massiccio speciale dedicato al supereroe Marvel, la rivista offrirà una ricca panoramica sulle più importanti uscite cinematografiche della stagione. Tra i contenuti esclusivi spiccano un incontro ravvicinato con i creatori di Minions & Monsters, un reportage esclusivo dal set di Supergirl (il secondo grande pilastro cinematografico targato DC Studios), un tributo alla storica eredità culturale e comica di Jackass, un bilancio a dieci anni dall’uscita del cult Popstar: Never Stop Never Stopping di The Lonely Island e un’imperdibile intervista sulla spiaggia con i leggendari membri dei Monty Python.

Per approfondire la storia di Peter Parker nel MCU, consultare le guide ai fumetti e non perdere nessuna notizia sui prossimi film della Casa delle Idee, visita il nostro hub ufficiale dedicato al Marvel Universe.