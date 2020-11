Spider-Man 3: Tuta e mascherina per Tom Holland nella prima foto dal set

Le riprese di Spider-Man 3 sono ufficialmente partite, la conferma è arrivata dalla prima foto dal set diffusa da Tom Holland.

L’immagine – rilasciata via social da Holland – mostra l’attore mentre indossa il costume di Spider-Man, l’ultimo apprezzato in Spider-Man: Far From Home, ma anche la mascherina, ovviamente per promuovere la lotta all’emergenza Covid-19.

Ricordiamo che le riprese di Spider-Man 3 (titolo non ancora definitivo) sono partite da Atlanta, e si sposteranno tra New York, Los Angeles e l’Islanda. Dal cast dei due capitoli precedenti torneranno, oltre che Zendaya, anche Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori. Non conoscono dettagli sulla riconferma di Michael Keaton ancora nei panni di Avvoltoio.

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey.

: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST : Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori.

: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

LA FOTO