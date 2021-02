Tom Holland: “In Spider-Man 3 non ci saranno Andrew Garfield e Tobey Maguire”

Per alcuni mesi si sono alternate voci riguardanti le presenze di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man 3, ma a quanto pare si è sempre trattato di pure e semplici speculazioni.

Nonostante il famoso SpiderVerso sia destinato a diventare parte integrante del futuro del Marvel Cinematic Universe, la presenza degli altri due storici Spiderman in Spider-Man 3 potrebbe non essere una strada al momento percorribile. Durante un’intervista rilasciata a Esquire, l’attore Tom Holland ha smentito categoricamente le voci che volevano Tobey Maguire e Andrew Garfield presenti nel film. L’attore ha pertanto confermato che si tratterà della continuazione della storia che Jon Watts ha contribuito a creare con i primi due film.

Le parole di Holland suonano, ovviamente, come forte colpo al cuore per i tanti fan del mitico Spidey, anche se bisogna comunque ricordare che i Marvel Studios hanno finora confermato la presenza di Alfred Molina e Jamie Foxx rispettivamente come Doctor Octopus ed Electro. Che si tratti solo di un primo passo verso lo SpiderVerso? Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in futuro.

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina.

Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.