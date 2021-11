Spettacolo di luci e ospiti per l’anteprima a Roma della serie Hawkeye

Si è tenuta ieri sera l’attesa anteprima italiana a Roma del lancio su Disney+ di Hawkeye, la serie Marvel Studios dedicata al celebre arciere dell’universo Marvel Comics.

Organizzata in una Piazza della Repubblica già in piena aria natalizia, l’anteprima ha regalato ai presenti spettacoli di luci, neve finta a volontà e tantissimi ospiti dallo star system nazionale. Tra i presenti sul red carpet – e sotto il magico “Mirror Tunnel” – Caterina Guzzanti, Alvise Rigo e Tove Villfor, Vittoria Schisano, Andrea Delogu, Ludovica Bizzaglia, Pietro Genuardi, Valentina Romani, Karin Proia, Lilith Primavera, Youma Diakite, Samira Lui, Ginevra Pisani, Valentina Vignali, Sabrina Ghio, Eléna Hazinah, Claudio Colica e Neva Leoni, Umberto Gaudino, Giulia Elettra Gorietti e tanti altri.

Oltre ad un breve video dell’evento mondano, in fondo al nostro articolo troverete alcune delle foto diffuse ufficialmente da Walt Disney Company Italia. Ricordiamo che il lancio dei primi due episodi di Hawkeye su Disney+ è atteso per il 24 novembre prossimo.

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021 con i primi due episodi.

TRAMA: In questa New York natalizia, Clint Barton, anche conosciuto come Occhio di Falco, passa il testimone (in questo caso l’arco) a una nuova generazione. Più precisamente a Kate Bishop, una giovane guerriera che ha passato anni per cercare di somigliare al suo eroe.