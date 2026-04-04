Trentotto anni dopo l’originale, il sequel di Spaceballs (Balle Spaziali) è realtà e ha finalmente una collocazione nel calendario cinematografico. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la pellicola diretta da Josh Greenbaum debutterà il 23 aprile 2027.

Sebbene la trama rimanga avvolta nel mistero più assoluto, l’entusiasmo è alle stelle grazie alla conferma del ritorno di gran parte del cast originale: l’eterno Mel Brooks, Rick Moranis (nei panni dell’iconico Lord Casco), Bill Pullman, Daphne Zuniga e George Wyner torneranno a prendersi gioco della fantascienza. Al loro fianco, una nuova generazione di comici guidata da Josh Gad (anche sceneggiatore e produttore), Keke Palmer, Anthony Carrigan e Lewis Pullman.

Spaceballs 2027: la sfida al Box Office e il ritorno di Mel Brooks

La scelta del weekend di fine aprile non è casuale: si tratta di una finestra temporale che ha visto trionfare colossi come Avengers: Endgame. Il nuovo Spaceballs dovrà vedersela con il misterioso progetto F.A.S.T. di Warner Bros., ma la vera attesa è per l’effetto nostalgia che un marchio come quello di Brooks può scatenare.

Prodotto da giganti come Brian Grazer e Ron Howard per Imagine Entertainment, insieme alla Brooksfilms, il film promette di mantenere intatta quella satira tagliente che ha reso l’originale un pilastro della commedia mondiale. La sceneggiatura è stata firmata da Josh Gad, Dan Hernandez e Benji Samit.