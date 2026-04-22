Preparate le vostre Air Jordan e rispolverate la divisa della Tune Squad: il cult che ha segnato un’intera generazione sta per fare il suo ritorno trionfale sul grande schermo. Warner Bros. Italia ha annunciato ufficialmente che Space Jam, il capolavoro a tecnica mista del 1996, tornerà nelle sale italiane per un evento speciale che celebra i 30 dall’uscita in sala.

Come recita il tweet ufficiale qui di seguito: Space Jam tornerà di fatto al cinema dal 4 al 6 maggio per i suoi 30 anni! Per acquistare i biglietti vi basterà collegarvi al sito ufficiale qui.

Il film, che vede protagonista il mito del basket Michael Jordan insieme a Bugs Bunny e a tutta la banda dei Looney Tunes, è diventato nel tempo molto più di una semplice commedia sportiva: è un pilastro della cultura pop degli anni ’90. La pellicola ci riporta nel mondo animato dove MJ deve guidare una squadra di improbabili atleti contro i temibili Monstars, che hanno rubato il talento delle stelle dell’NBA per compiacere il malvagio proprietario di un parco divertimenti alieno.

"Vediamo se mi ricordo ancora come si fa"… Space Jam torna al cinema dal 4 al 6 maggio per i suoi 30 anni! Acquista ora i tuoi biglietti: https://t.co/5e9pydpKAD. pic.twitter.com/zHtiZxOUcU — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) April 22, 2026

Space Jam: un evento speciale per celebrare il mito di Michael Jordan

Il ritorno in sala di Space Jam rappresenta l’occasione perfetta per godersi una colonna sonora indimenticabile e una qualità visiva che, all’epoca, rappresentava la frontiera dell’animazione digitale. Nonostante il sequel del 2021 con LeBron James, l’originale del 1996 conserva un fascino inimitabile, grazie anche alla presenza di star del calibro di Bill Murray e delle icone del basket dell’epoca come Charles Barkley e Patrick Ewing.