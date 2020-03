Space Jam 2: Riprese terminate, ora si lavora da remoto alla CGI

Dopo una lavorazione piuttosto lunga e travagliata, con continui cambi di regia, finalmente abbiamo buone notizie riguardo Space Jam 2.

Le riprese sono terminate, ed è iniziata la post-produzione con i relativi lavori di digitalizzazione sul girato, e l'inserimento dei personaggi animati e delle scene in VFX, che saranno in 2D come il primo capitolo.

A confermarlo è l'animatore Tony Bancroft, l’artista ha, infatti, confermato sui suoi profili social (anche se il post pare sia stato cancellato) di essere parte del team che sta lavorando a Space Jam 2, aggiungendo tra l'altro che la lavorazione sta continuando da remoto.

SPACE JAM 2

PRODUZIONE : La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno.

: La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno. CAST: LeBron James, affiancato da i personaggi dei Looney Tunes e da Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Negli Usa dal 16 luglio 2021.