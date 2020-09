Sound of Metal: il trailer del film con Riz Ahmed che debutterà su Amazon

Ecco il trailer ufficiale di Sound of Metal (in fondo alla pagina), scritto e diretto da Darius Marder e con protagonista Riz Ahmed. Il film ha ricevuto recensioni estremamente positive, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione del protagonista e sembra così puntare agli Oscar 2021.

Al centro della storia c’è Ruben (Riz Ahmed), un batterista rock che sta rapidamente perdendo l’udito. Il suo sponsor lo invita così a incontrare Joe, che guida una comunità di sordi, così da lasciarsi aiutare e accettare la situazione.

Nel cast figurano Olivia Cooke, Lauren Ridloff e Matheiu Amalric. Il film uscirà su Amazon Prime Video il prossimo 4 dicembre,ma prima verrà rilasciato in alcune sale il 20 novembre.

IL TRAILER