Il deludente risultato di M3GAN 2.0, a quanto pare, ha frenato l’espansione dell’universo horror sull’IA creato da Blumhouse/Atomic: a farne le spese Soulm8te.

Deadline ha riferito oggi che Universal Pictures ha tolto Soulm8te dal suo calendario uscite, eliminando la data del 9 gennaio 2026. Il thriller sci-fi prodotto da Blumhouse e Atomic Monster, inizialmente collegato all’universo M3GAN e ispirato agli erotic thriller degli anni ’90, verrà ora proposto ad altri distributori.

La decisione è arrivata a seguito del flop di M3GAN 2.0 (solo 39 milioni di dollari worldwide contro un budget più alto del primo film, che ne incassò 180 milioni). Al posto di Soulm8te è entrato Primate, horror di Paramount, evitando una competizione diretta tra due major nello stesso weekend.

Kate Dolan (You Are Not My Mother) ha diretto il film, descritto come “significativamente più audace di M3GAN“. Ha anche riscritto una bozza originale di Rafael Jordan (Salvage Marines), che era basata su una storia di James Wan, Ingrid Bisu e Jordan. Wan e Jason Blum sono i produttori, con Michael Clear e Judson Scott della Atomic Monster di Wan come produttori esecutivi insieme a Ingrid Bisu. Alayna Glasthal è la dirigente che ha supervisionato il progetto per Atomic Monster.

Al momento non ci sono indicazioni su una nuova data o distributore. Cosa pensate di questa scelta? Rispondete nei commenti.