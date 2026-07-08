Dopo la decisione da parte di Universal Pictures di rimuovere la pellicola dal proprio calendario ufficiale delle uscite cinematografiche, Blumhouse e Atomic Monster hanno stabilito che lo sci-fi thriller fantascientifico Soulm8te salterà la distribuzione in sala per approdare direttamente nel mercato dell’Home Video. L’atteso spin-off di M3GAN, diretto e co-sceneggiato dalla regista Kate Dolan (You Are Not My Mother), farà il suo debutto ufficiale in esclusiva sulle principali piattaforme digitali a partire dal prossimo 1° agosto.

La scelta intrapresa con Universal Pictures Home Entertainment segue il deludente riscontro commerciale ottenuto la scorsa estate da M3GAN 2.0, che ha faticato al Box Office globale incassando appena 39,1 milioni di dollari, una cifra ben lontana dai clamorosi 180 milioni totalizzati nel 2023 dal primo fortunatissimo capitolo della saga. Nonostante l’addio al grande schermo, il celebre produttore e CEO di Blumhouse Jason Blum si è detto entusiasta del progetto cinematografico, dichiarando che la regista Kate Dolan è riuscita a miscelare sapientemente la paranoia tecnologica legata alle intelligenze artificiali con le atmosfere tipiche del thriller erotico anni ’90.

Soulm8te: trama e il debutto sulle piattaforme digitali dello sci-fi thriller

La trama del film vede come protagonista l’attrice Lily Sullivan nei panni di una sofisticata compagna artificiale alimentata da una IA a cui si affida un uomo (interpretato da David Rysdahl) per superare e metabolizzare un doloroso lutto familiare. Ben presto, però, questo legame finirà per trasformarsi in una spirale incontrollabile e distruttiva. La regista Kate Dolan ha firmato la sceneggiatura partendo da un soggetto originale concepito da James Wan, Ingrid Bisu e Rafael Jordan. Il cast include anche Claudia Doumit e Arty Froushan.

La stessa regista ha commentato positivamente i vantaggi derivanti da una release casalinga, definendo Soulm8te come un’opera satirica, folle e spudorata che analizza temi complessi come il desiderio, l’ossessione, l’autonomia e il controllo. Dolan ha paragonato lo spirito della sua opera a cult assoluti del calibro di Basic Instinct o Showgirls, sottolineando come la natura stessa della pellicola la renda perfetta per una visione casalinga e spensierata in compagnia degli amici, divertendosi a commentare ad alta voce e senza alcuna vergogna le svolte più assurde della narrazione.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Soulm8te

Soulm8te Regia: Kate Dolan

Kate Dolan Sceneggiatura: Kate Dolan (Soggetto di James Wan, Ingrid Bisu, Rafael Jordan)

Kate Dolan (Soggetto di James Wan, Ingrid Bisu, Rafael Jordan) Cast: Lily Sullivan, David Rysdahl, Claudia Doumit, Arty Froushan

Lily Sullivan, David Rysdahl, Claudia Doumit, Arty Froushan Produzione: Blumhouse Productions, Atomic Monster

Blumhouse Productions, Atomic Monster Data di uscita: 1° agosto 2026 (Piattaforme digitali)

1° agosto 2026 (Piattaforme digitali) Distribuzione: Universal Pictures Home Entertainment