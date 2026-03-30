Piccola battuta d’arresto per una delle produzioni più attese di Prime Video. Le riprese di Tomb Raider, l’ambiziosa serie TV che vede Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) nel ruolo di creatrice e showrunner, sono state temporaneamente sospese a causa di un lieve infortunio occorso alla protagonista Sophie Turner.

La notizia è stata confermata da Amazon MGM Studios tramite un comunicato ufficiale rilasciato a Deadline, specificando che la pausa è una misura precauzionale per permettere all’attrice di riprendersi completamente. Secondo fonti vicine alla produzione, lo stop dovrebbe durare circa due settimane, durante le quali la troupe continuerà a essere regolarmente retribuita in attesa del ritorno sul set nel Regno Unito.

Tomb Raider serie Amazon: il cast e il ritorno di Lara Croft

La serie Tomb Raider, frutto della collaborazione tra Amazon MGM Studios e Crystal Dynamics, vede coinvolto un team creativo di altissimo livello guidato dalla creatrice e showrunner Phoebe Waller-Bridge, affiancata dal co-showrunner Chad Hodge. La direzione degli episodi è affidata a Jonathan Van Tulleken, mentre la produzione esecutiva è gestita da realtà come Wells Street Films, Story Kitchen e Legendary Television. Il cast, oltre alla protagonista Sophie Turner (qui la prima foto ufficiale nei panni di Lara Croft), vanta nomi prestigiosi tra cui Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Sasha Luss e Martin Bobb-Semple. La distribuzione globale sarà curata in esclusiva da Prime Video.

Sotto la regia di Jonathan Van Tulleken, lo show promette di reinterpretare le avventure dell’archeologa più famosa del gaming con la firma inconfondibile della Waller-Bridge, che ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva tramite la sua Wells Street Films.

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