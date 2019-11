Il cast della serie tv Loki è pronto ad accogliere Sophia Di Martino, attrice recentemente apprezzata in Yesterday di Danny Boyle.

Variety ha confermato l’ingresso dell’attrice nel cast, senza però svelare quale sia il ruolo assegnatole dai Marvel Studios. Ovviamente questa informazione potrebbe essere resa nota nei successivi aggiornamenti.

Di recente è stato confermato che la serie Loki sarà strettamente collegata al cinecomic Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e che gli episodi saranno 6, ognuno della durata di 1 ora circa.

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

Nel cast Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Sophia Di Martino.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.