Un nuovo, inquietante progetto sci-fi sta prendendo forma in vista del mercato di Cannes.

Dave Franco (Now You See Me) è ufficialmente entrato nel cast di Soon You Will Be Gone And Possibly Eaten, dove reciterà accanto a Sophie Wilde, stella nascente già apprezzata in Talk To Me. Il film, un thriller incentrato su un’invasione aliena, sarà diretto da Egor Abramenko, regista dietro l’acclamato sci-fi russo Sputnik. A confermare la notizia è stato questa mattina Deadline.

La sceneggiatura, firmata da Luke Piotrowski e Ben Collins (The Night House), si basa su un racconto breve di Nick Antosca, autore e showrunner della futura serie Apple TV+ Cape Fear. La trama segue Rob e Sabile, una giovane coppia di fidanzati che sceglie un isolato resort di montagna per celebrare le proprie nozze. Quello che doveva essere il capitolo più felice della loro vita prende una piega decisamente diversa quando alcuni ospiti inaspettati decidono di “imbucarsi” alla cerimonia, trasformando il matrimonio in un incubo di sopravvivenza.

Le riprese del film sono programmate per quest’estate. Il progetto vanta un team di produttori veterani del genere, tra cui spiccano i nomi di Sébastien Raybaud (Greenland 2) per Anton e il duo composto da Greg Gilreath e Adam Hendricks (M3GAN) per Divide/Conquer. La pellicola è interamente finanziata da Anton, che gestisce anche i diritti mondiali e proseguirà le prevendite durante il prossimo Festival di Cannes.