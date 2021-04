Sony annuncia titolo e data di uscita di Hotel Transylvania 4

Sony Pictures ha annunciato oggi la data di uscita, ma anche il titolo ufficiale, di Hotel Transylvania 4, l’ennesimo capitolo della fortunata saga animata creata da Genndy Tartakovsky.

Il film approderà nelle sale americane a partire dal 23 luglio 2021 con il titolo Hotel Transylvania: Transformania, l’annuncio è arrivato attraverso i canali social della Sony. Trovate il tweet in fondo alla pagina.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa ha avuto un grande successo, incassando 167 milioni di dollari negli USA (in linea con il secondo episodio) e 528 milioni nel mondo (l’incasso più alto del franchise), di cui 12.2 in Italia (anche qui record per il franchise). Complessivamente la saga ha raccolto 1.3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

HOTEL TRANSYLVANIA: TRANSFORMANIA

PRODUZIONE: Il film sarà diretto dalla coppia formata da Jennifer Kluska e Derek Drymon. In cabina di sceneggiatura confermato Genndy Tartakovsky, qui anche come produttore in compagnia di Selena Gomez. CAST VOCALE: Selena Gomez. USCITA: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021.