Sony Pictures potrebbe aver messo nel mirino la realizzazione di un cinecomic Marvel interamente incentrato su Avvoltoio.

Per fan e critica l'interpretazione del villain Adrian Toomes - aka Avvoltoio - da parte di Michael Keaton è tra gli aspetti produttivi meglio riusciti in Spider-Man: Homecoming, proprio per questo non dovrebbe sorprendere che la Sony possa essere interessata a sviluppare maggiormente il personaggio al cinema.

Secondo una fonte riportata in rete da We Got This Covered, infatti, pare che Sony Pictures sia seriamente interessata a sviluppare un cinecomic interamente incentrato sul villain della classe operaia Adrian Toomes, o come è conosciuto dai fan Avvoltoio. Ovviamente Michael Keaton, nel caso, sarebbe senza dubbio parte integrante del progetto.

Voce da confermare a parte, il Marvel Universe della Sony continua ad espandersi, con Venom 2 e Morbius già in produzione, ed altri prodotti in agenda. Nei giorni scorsi, a tal proposito, un nuovo rumour (qui) ha avanzato la possibilità che i Sinistri Sei possano un giorno far parte del franchise... e indovinate Avvoltoio di quale gruppo fa parte nei fumetti Marvel Comics?