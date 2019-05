In questi giorni è stato battuto l’ultimo ciak dal set ungherese di The Witcher, la nuova serie tv prodotta da Netflix.

Come da routine degli ultimi anni, a confermare la fine delle riprese sono stati alcuni membri del cast attraverso i propri account social. Nel particolare in questo post vi segnaliamo il saluto della regista – Charlotte Brandstrom – alla splendida Budapest.

The Witcher sarà sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich. Nel cast Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Millie Brady, Mimi Ndiweni, Therica Wilson.Read.

La storia dei romanzi (e dei videogames) The Witcher ruota intorno ad uno stregone di nome Geralt of Rivia e alla sua figlia adottiva Ciri, insieme uniscono le forze per combattere le forze oscure in un mondo oppresso dalla magia nera.

Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown. Anche Tomek Baginski e Jarek Sawko. Al momento queste sono le uniche informazioni certe.

The Witcher conterà 8 episodi, e sarà distribuita da Netflix nel corso del 2019.