Sono iniziate le riprese dello spin-off in live action di Sonic the Hedgehog incentrata su Knuckles, l’attore Idris Elba doppierà ancora il riccio spaziale.

Dopo le prime informazioni rese note lo scorso febbraio, la Paramount ha dato oggi il via alla produzione della serie in live action incentrata sul celebre nemico-amico di Sonic “Knuckles“. A confermare il primo ciak un articolo di Variety, ma anche una foto ufficiale proveniente dal set di Londra.

Idris Elba tornerà a dare voce al protagonista, con lui tornerà Adam Pally, attore che nel franchise Sonic the Hedgehog ha interpretato l’agente di polizia Wade Whipple. Nel cast ci sarà spazio anche per Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don’t Look Up) ed Ellie Taylor (Ted Lasso). Rory McCann (Game of Thrones) sarà guest star, così come Tika Sumpter, che riprenderà il ruolo di Maddie dai film.

John Whittington, che ha lavorato alla sceneggiatura di “Sonic the Hedgehog 2“, ha scritto il pilot di “Knuckles” ed è lo sceneggiatore capo e produttore esecutivo della serie. Anche Brian Schacter e James Madejski fanno parte del team sceneggiativo. Jeff Fowler (regista dei primi due film) dirigerà l’episodio pilota, ma sarà anche produttore esecutivo. Neal H. Moritz e Toby Ascher di Original Film e Toru Nakahara — tutti membri del team creativo dei film — sono i produttori esecutivi, così come Elba. Anche Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker stanno dirigendo gli episodi. La serie sarà prodotta da Paramount Pictures e Sega of America.

Knuckles sarà disponibile prossimamente su Paramount+.

IL TWEET UFFICIALE

He’s only been training for this his entire life. Production has started on #Knuckles, the #SonicMovie spin-off series coming soon to @ParamountPlus. 👊https://t.co/LsQAt8wTeJ pic.twitter.com/CP2GBaLq3H — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) April 17, 2023