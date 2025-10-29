Sonic 4 | Indiscrezioni su titolo e trama del nuovo film

Il successo dei film ispirati al videogame Sonic è sotto gli occhi di tutti, e lo sviluppo di un quarto capitolo era da considerare una pura formalità. Ma cosa sappiamo di Sonic 4?

Beh, a dire il vero, oltre alla data d’uscita fissata da Paramount Pictures – il 19 marzo 2027 – poco o nulla. In nostro aiuto in queste ore è arrivato il solito Daniel Richtman, la cui carriera come insider lo ha portato nel corso del tempo a costruirsi una carriera importante. Allora qual è la sua nuova indiscrezione su Sonic 4?

Sfruttando l’enorme seguito tra social ed internet, il reporter ha anticipato che Sonic 4 – o Sonic the Hedgehog 4 come è stato segnalato fino ad oggi – sarà intitolato in realtà “Sonic CD“, e sarà un omaggio al platform del 1993 intitolato Sonic the Hedgehog CD che, tra l’altro, introdusse la dinamica del viaggio nel tempo nel franchise.

Anche se al momento si tratta di pura e semplice indiscrezione, questo titolo potrebbe avere senso visto che il finale post-credits del film Sonic 3 ha introdotto Amy Rose e Metal Sonic, personaggi guarda caso che hanno visto la loro prima volta in console nel suddetto platform “Sonic the Hedgehog CD“. Ritchman ha anche anticipato che la trama di Sonic 4 potrebbe esplorare “un futuro più oscuro“.

Alcune informazioni su Sonic 3

Il film è stato diretto da Jeff Fowler (già regista dei primi due film). Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno hanno prodotto il film.

Il cast è composto da Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, più i nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si è unito al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.

Sonic fa il suo ritorno al cinema con l’avventura più emozionante di sempre. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Sonic 3 ha raccolto al botteghino mondiale quasi mezzo miliardo di dollari (492.2 milioni per la precisione) a fronte di un budget da 120 milioni. Si tratta del maggior incasso del franchise fino ad oggi.